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Власти Карелии за счет роста доходов прогнозируют на 2022 год профицитный бюджет

Новости. Экономика
13:00, 26 Августа 2021
фото: © freepik

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Доходы бюджета Карелии в 2022 году превысят расходы, в результате профицит региональной казны составит более 900 млн рублей.

Это следует из прогноза министерства финансов, представленного на заседании правительства.

Ожидается, то налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2022 году вырастут на 16,9% по сравнению с 2021 годом.  Больше всего вырастет налог на прибыль предприятий — почти в 1,5 раза.  

«Такая динамика объясняется ростом цен на экспортную продукцию в результате сложившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре», — пояснил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-26 14:34:35
Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!
User
2021-08-26 13:27:11
У властей прогнозаторы бракованные, все время врут.
Изя
2021-08-26 14:18:46
User, какая власть такие и прогнозисты ))) :)
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