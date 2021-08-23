Власти Карелии за счет роста доходов прогнозируют на 2022 год профицитный бюджет

Доходы бюджета Карелии в 2022 году превысят расходы, в результате профицит региональной казны составит более 900 млн рублей.

Это следует из прогноза министерства финансов, представленного на заседании правительства.

Ожидается, то налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2022 году вырастут на 16,9% по сравнению с 2021 годом. Больше всего вырастет налог на прибыль предприятий — почти в 1,5 раза.

«Такая динамика объясняется ростом цен на экспортную продукцию в результате сложившейся благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре», — пояснил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.