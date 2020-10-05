Власти намерены увеличить поддержку бедных семей

Совет Федерации предложил повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование", - сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета-2021.

Она отметила, что особый акцент - на мерах по поддержке детей. По мнению сенатора, при работе над проектом бюджета следует предусмотреть "повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года".