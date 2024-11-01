Карелия заняла 63 место в стране по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми

Республика оказалась во второй половине рейтинга по доступности аренды типовых двухкомнатных квартир.

Республика Карелия заняла 63 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья для семьи с двумя детьми в 2024 году. Рейтинг доступности аренды типовых двухкомнатных квартир составили в РИА Новости.

Согласно данным рейтинга, аренда жилья доступна 39.9% семей с двумя детьми в республике. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в республике составляет 117.1 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, там доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры, составляет 71.2% и 68.9% соответственно. В среднем по России 46.2% таких семей имеют возможности снимать квартиры, а необходимый семейный доход для съема и оплаты расходов составляет 109.4 тысячи рублей.