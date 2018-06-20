Власти обещают, что рост пенсий превысит рост инфляции

Рост пенсий в 2019 году составит примерно 7% с учетом того, что инфляция в 2018 году может составить около 3%.

Пенсии в следующем году будут проиндексированы на уровень вдвое выше уровня инфляции предыдущего года, заявил первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов, сообщают "Вести Карелии".

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