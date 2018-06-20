Власти обещают, что рост пенсий превысит рост инфляции

По теме
Загрузка...
Рост пенсий в 2019 году составит примерно 7% с учетом того, что инфляция в 2018 году может составить около 3%.
Пенсии в следующем году будут проиндексированы на уровень вдвое выше уровня инфляции предыдущего года, заявил первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
15.06.2018, 20:46
18.06.2018, 06:40
15.06.2018, 19:06
14.06.2018, 13:39
Аналитика
Сегодня 17:13
Тема недели
В Питкяранте прошел митинг против оптимизации социальной сферы.
19.06.2018 12:00
18.06.2018 13:55
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
Чтиво
19.06.2018 09:58
Личное мнение
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
Медиа
Новое
Сегодня 16:52
Комментарии