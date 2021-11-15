Власти отложили строительство второй очереди спортцентра «Луми» в Петрозаводске из-за роста цен

Вторую очередь спортивного центра «Луми» в Петрозаводске планируется исключить из федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2023 года из-за увеличения стоимости строительства объектов.

Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Правительством Республики Карелия подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП Карелии. В связи с увеличением стоимости строительства по объектам мост на остров Риеккалансаари и спортивный комплекс в пойме реки Неглинка в городе Петрозаводске планируется исключение их из программы с последующим перераспределением финансовых средств на другие объекты. Финансирование исключаемых объектов будет осуществлено в рамках иных программ и национальных проектов», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия» до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство второй очереди спорткомплекса «Луми».

Кроме того, для строительства моста к острову Риеккалансаари власти планировали найти дополнительные источники финансирования, в том числе рассматривался вариант инфраструктурного кредитования, а также привлечение инвесторов, которые планируют реализовывать свои проекты на острове.