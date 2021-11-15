890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
«На работу не уехать, домой – не вернуться» (ФОТОФАКТ) 7
Сегодня 07:50
Власти Карелии назвали «Человека года» республики 5
Сегодня 10:04
Федеральный центр решил сломать систему местного самоуправления страны 15
16.12.2021 17:37
Скончался житель Олонца, супруга которого добивалась его перевозки на гемодиализ в Лодейное Поле 6
Сегодня 08:20

Власти отложили строительство второй очереди спортцентра «Луми» в Петрозаводске из-за роста цен

Новости. Общество
14:20, 17 Декабря 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новости партнеров

Вторую очередь спортивного центра «Луми» в Петрозаводске планируется исключить из федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии до 2023 года из-за увеличения стоимости строительства объектов.

Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Правительством Республики Карелия подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП Карелии. В связи с увеличением стоимости строительства по объектам мост на остров Риеккалансаари и спортивный комплекс в пойме реки Неглинка в городе Петрозаводске планируется исключение их из программы с последующим перераспределением финансовых средств на другие объекты. Финансирование исключаемых объектов будет осуществлено в рамках иных программ и национальных проектов», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия» до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство второй очереди спорткомплекса «Луми».

Кроме того, для строительства моста к острову Риеккалансаари власти планировали найти дополнительные источники финансирования, в том числе рассматривался вариант инфраструктурного кредитования, а также привлечение инвесторов, которые планируют реализовывать свои проекты на острове.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оффнутый протестун
2021-12-17 14:37:46
У нытиков есть повод повизжать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 22
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»