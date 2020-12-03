Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек

Администрация Петрозаводска планирует сносить старые одно- двухэтажные дома для освобождения места под новостройки.

Это следует из проекта изменений в Генеральный план Петрозаводска до 2025 года, подготовленный в мэрии города.

Согласно документу, планируется "продолжение реконструкции районов с ветхой застройкой, с ликвидацией физически и морально устаревшего фонда путем его реконструкции, модернизации и сноса".

Общий объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда, согласно Генплану, составит 3,7 млн. кв. метров. Из этого объема 0,35 млн. кв. метров будет построено за счет сноса "малоценного жилого фонда".

Старые одно- двухэтажные дома планируется снести, а на их месте возвести новостройки.

О каких районах города идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".