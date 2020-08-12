Власти Петрозаводска начали подготовку города к отопительному сезону

Мэрия столицы Карелии выпустила постановление об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в Петрозаводске.

Власти Петрозаводска утвердили программу проведения проверки готовности потребителей тепла в Петрозаводске к отопительному периоду 2020-2021 годов. Текстовая копия постановления размещена на сайте администрации. Соответствующей проверкой займется специальная комиссия.

В графике указано, что в числе зданий, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону, находятся 2024 многоквартирных дома и 149 объектов социальной сферы.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".