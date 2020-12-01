Власти Петрозаводска обещают, что в 2021 году в городской казне дефицита не будет

Администрация Петрозаводска запланировала на 2021 год бездефицитный бюджет – предполагаемые расходы городской казны будут равны доходам.

Об этом сообщила председатель комитета финансов администрации Елена Логинова на общественных слушаниях по проекту бюджета.

Согласно документу, объем доходов и расходов бюджета в 2021 году составит 6,2 млрд рублей.

Расчеты проводились исходя из прогноза социально-экономического развития Петрозаводска. Кроме того, власти города рассчитывают, что бизнес вернет в казну платежи, которые ему разрешили отложить во время пандемии коронавируса.