Власти Петрозаводска обещают вернуть свет на «Галерею героев»

Проблемы с подсветкой на мемориале «Галерея Героев Советского Союза — уроженцев Карелии», который недавно был отремонтирован, устранят в ближайшие дни.

В мэрии Петрозаводска обратили внимание на сигнал горожан о неработающей подсветке, недавно установленной на «Галерея героев» на улице Красной. Этот вопрос обсудили на планерном совещании в администрации города.

«Этот объект минувшим летом масштабно благоустроили на средства республиканской субсидии, но замена фонарей в контракт не входила. На этой неделе специалисты МУП ПЭС устранят все недочеты», — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.