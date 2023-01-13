Власти Петрозаводска объяснили, почему детские сады стали снова брать плату за «прогулянные» дни

Родители детей до 1,5 лет в Петрозаводске больше не могут пользоваться льготой, связанной с платой за детский сад.

Раньше они не платили за те дни, которые ребенок отсутствовал в детском саду, а теперь с них снова взимают плату.

Почему принято такое решение, объяснила сегодня на совещании в администрации города заместитель мэра Наталья Кармазина.

«Есть многочисленные случаи, когда дети формально занимают места в детских садах, то есть ребенку выдано направление, но он не посещает детский сад или посещает редко. У нас есть случаи, когда ребенок в течение года посещал 13 раз, 20 раз детский сад, однако, место за ним числится… Установление платы за дни непосещения дошкольного учреждения без уважительных причин направлено, в том числе, на снижение острой потребности в детских садах…», — пояснила Кармазина.

По ее словам, плата за пропущенные дни не будет взиматься, если есть уважительные причины. Например, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации из-за несчастного случая или тяжелого заболевания одного из родителей. Кроме того, не берут плату за «прогулы» детей из определенных категорий многодетных семей, детей-инвалидов и детей-сирот.