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Власти Петрозаводска определили предельные расходы населения на общественный транспорт

Новости. Общество
13:50, 18 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска установила социальный стандарт обслуживания населения общественным транспортом, согласно которому, расходы жителей на поездки не должны превышать определенного уровня.

 Стандарт определен постановлением администрации от 8 октября 2021 года.

«Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам… составляют не более 6% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения», — говорится в документе.

Также постановлением установлены другие стандарты работы общественного транспорта.

Например, количество пассажиров должно составлять не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона транспортного средства, а температура воздуха в салоне — не менее 12 градусов и не более 25 градусов Цельсия.

Кроме того, в документе прописано, каким должно быть расстояние от остановок общественного транспорта до жилых зданий и социальных объектов. До многоквартирных домов — не более 400 метров, индивидуальных жилых домов — не более 700 метров, медицинских учреждений — не более 300 метров, крупных магазинов — не более — 400 метров.

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