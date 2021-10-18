Власти Петрозаводска определили предельные расходы населения на общественный транспорт

Администрация Петрозаводска установила социальный стандарт обслуживания населения общественным транспортом, согласно которому, расходы жителей на поездки не должны превышать определенного уровня.

Стандарт определен постановлением администрации от 8 октября 2021 года.

«Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам… составляют не более 6% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения», — говорится в документе.

Также постановлением установлены другие стандарты работы общественного транспорта.

Например, количество пассажиров должно составлять не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона транспортного средства, а температура воздуха в салоне — не менее 12 градусов и не более 25 градусов Цельсия.

Кроме того, в документе прописано, каким должно быть расстояние от остановок общественного транспорта до жилых зданий и социальных объектов. До многоквартирных домов — не более 400 метров, индивидуальных жилых домов — не более 700 метров, медицинских учреждений — не более 300 метров, крупных магазинов — не более — 400 метров.