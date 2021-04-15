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Власти Петрозаводска потребуют от бизнеса изменить конструкцию и дизайн уличных ларьков

Новости. Общество
15:21, 16 Апреля 2021
фото: Лариса Султанова, ng72.ru
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Администрация столицы Карелии планирует ввести обязательные требования к внешнему виду ларьков, павильонов и других нестационарных торговых объектов, а непослушных предпринимателей лишат бизнеса.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при правительстве региона.

По ее словам, администрация Петрозаводска разрабатывает требования к внешнему виду, габаритам и материалам, из которых изготовлены нестационарные торговые объекты.

"Предприниматели понимают, что у нас в Республике Карелия должно быть все красиво, но они говорят, что введение таких требований может привести не только к значительным финансовым затратам… Предприниматели говорят, что если они не успеют, не найдут финансы, чтобы внести эти изменения, то они будут не только оштрафованы, но также потеряют право осуществлять торговлю в НТО", - сказала Гнетова.

Как владельцы ларьков хотят защитить свой бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2021-04-16 16:10:11
Я бы на месте бизнесменов (от имени трудящихся) потребовал от мэрии изменить убогий вид новых остановочных комплексов. Позорище!
Горожанин
2021-04-16 16:13:50
елпидифор, поддерживаю! А ларьки в большинстве своем вполне приличные. Главная их беда - от сетевых магазинов народ отвлекают
театральный критик
2021-04-16 16:07:47
У леопольдишки это больная тема. Пьесы о них пишет :)
Leopol'd
2021-04-16 15:57:39
"Шо, опять?!"
Каждые несколько лет кого-то в мэрии озаряет гениальная идея, "сделать красиво и единообразно"! Как будто из армии их набирают в управление.
В результате уничтожают старые коробки, ставят новые, примерно такие же. А в случае с остановками, например, через несколько лет их и вовсе признали незаконными. Хотя строили их предприниматели по предписаниям всё той же мэрии.
Чиновники сами не заработали ни копейки, вот и распоряжаются чужим, не понимая как это дается.
udo
2021-04-16 15:32:43
Не смогла закрыть ларек Галина Васильева. И вы не сможете, наивные.
Гость
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