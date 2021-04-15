Власти Петрозаводска потребуют от бизнеса изменить конструкцию и дизайн уличных ларьков

Администрация столицы Карелии планирует ввести обязательные требования к внешнему виду ларьков, павильонов и других нестационарных торговых объектов, а непослушных предпринимателей лишат бизнеса.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при правительстве региона.

По ее словам, администрация Петрозаводска разрабатывает требования к внешнему виду, габаритам и материалам, из которых изготовлены нестационарные торговые объекты.

"Предприниматели понимают, что у нас в Республике Карелия должно быть все красиво, но они говорят, что введение таких требований может привести не только к значительным финансовым затратам… Предприниматели говорят, что если они не успеют, не найдут финансы, чтобы внести эти изменения, то они будут не только оштрафованы, но также потеряют право осуществлять торговлю в НТО", - сказала Гнетова.

Как владельцы ларьков хотят защитить свой бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".