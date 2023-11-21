Власти Петрозаводска призвали владельца убрать незаконный объект из центра города

Демонтировать нестационарный объект необходимо до 6 декабря.
В администрации Петрозаводска предупредили владельца гаража на улице улице Горького о необходимости снести незаконно установленную постройку.
Сносу подлежит объект в районе дома № 16А по улице Максима Горького.
Владельца предупредили о том, что самостоятельно освободить участок можно будет до 6 декабря.
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