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Власти Петрозаводска рассказали, куда жаловаться на опасные сосульки

Новости. Общество
15:46, 08 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска заявила, что ряд управляющих компаний не обеспечивают безопасность жителей города, ненадлежащим образом контролируя очистку крыш от сосулек.

Муниципальные инспекторы регулярно выявляют факты ненадлежащего содержания кровель многоквартирных домов и прилегающих территорий, информирует пресс-центр мэрии города.

Управляющим организациям направлено шесть предостережений о недопустимости нарушения требований по своевременной очистке кровель от сосулек и наледи, уборке снега и противогололёдной обработке территорий.

В мэрии поясняют, что очистка крыш домов от снежных навесов и сосулек – зона ответственности управляющих организаций.

"Горожане могут сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87. Регулярное обследование жилого фонда Петрозаводска осуществляет муниципальное учреждение "Служба заказчика". С начала года в адрес управляющих организаций было направлено более 100 уведомлений о необходимости очистки кровель многоквартирных домов от снега и сосулек, наибольшее количество – в адрес ООО "ЖХ Сервис" (18), ООО "Карелия" (16), ООО "УК 10 Регион" (18), ООО "Сфера управления" (7). Обращения жителей карельской столицы также принимают ЕДДС по телефону 051, управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города по телефону: (814-2) 70-61-21", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что большие сосульки угрожают прохожим в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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David
2021-02-08 16:25:47
жаловаться можно, а вот результата не будет.
Гость
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