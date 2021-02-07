Власти Петрозаводска рассказали, куда жаловаться на опасные сосульки

Администрация Петрозаводска заявила, что ряд управляющих компаний не обеспечивают безопасность жителей города, ненадлежащим образом контролируя очистку крыш от сосулек.

Муниципальные инспекторы регулярно выявляют факты ненадлежащего содержания кровель многоквартирных домов и прилегающих территорий, информирует пресс-центр мэрии города.

Управляющим организациям направлено шесть предостережений о недопустимости нарушения требований по своевременной очистке кровель от сосулек и наледи, уборке снега и противогололёдной обработке территорий.

В мэрии поясняют, что очистка крыш домов от снежных навесов и сосулек – зона ответственности управляющих организаций.

"Горожане могут сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87. Регулярное обследование жилого фонда Петрозаводска осуществляет муниципальное учреждение "Служба заказчика". С начала года в адрес управляющих организаций было направлено более 100 уведомлений о необходимости очистки кровель многоквартирных домов от снега и сосулек, наибольшее количество – в адрес ООО "ЖХ Сервис" (18), ООО "Карелия" (16), ООО "УК 10 Регион" (18), ООО "Сфера управления" (7). Обращения жителей карельской столицы также принимают ЕДДС по телефону 051, управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города по телефону: (814-2) 70-61-21", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что большие сосульки угрожают прохожим в центре Петрозаводска.