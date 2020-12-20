Власти Петрозаводска решили, как потратить дополнительные полмиллиарда рублей

Бюджет Петрозаводска получит из республиканской казны дополнительно 529,7 млн рублей в 2021 году.

Эта сумма указана в решении Петросовета о проекте бюджета на следующий год.

Деньги планируется направить на строительство и оснащение детских садов в районе улиц Чехова и Хейкконена (25,7 млн рублей), реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (131,6 млн рублей), бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов (196,1 млн рублей), ежемесячные выплаты классным руководителям (154,4 млн рублей).

Кроме того, за счет этих средств предусмотрено создание детских технопарков "Кванториум" (21,4 млн рублей).

В целом, доходы и расходы городской казны следующего года с учетом внесенной поправки прогнозируются в объеме 6,7 млрд рублей.

"Несмотря на то, что бюджет сложный, ко второму чтению мы видим, что он предусматривает финансирование...социально значимых для города и его жителей направлений...Безусловно, бюджет – это "живой" документ, поэтому в 2021 году вместе с администрацией мы продолжим работу над его дальнейшим формированием с учетом интересов горожан и во исполнение всех обязательств, предусмотренных муниципальными полномочиями", - сообщил и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.