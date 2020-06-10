Власти Петрозаводска выявили много недостатков на месте реконструкции "Вечного огня" (ФОТО)

Специалисты администрации Петрозаводска проинспектировали объекты благоустройства в районе мемориала "Вечный огонь".

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, качество работы подрядчика на отдельных участках вызвало ряд нареканий.





В рамках муниципального контракта ООО "СМС" отремонтировал асфальтовое покрытие на подходе к мемориалу, выложил брусчатку и обустроил газоны.



Так, при укладке асфальта появились просадки, брусчатку необходимо очистить от бетонной смеси, уложенный слой рулонного газона требует замены.

Замечания по качеству проведённых работ подрядная организация устранит в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, работы по реконструкции мемориального комплекса завершились с опозданием на месяц, в декабре. Общая стоимость реконструкции – около 5,5 млн рублей.