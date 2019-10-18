11:55, 18 Октября 2019
Власти Петрозаводска задумались о реконструкции "экспериментальных" ограждений на ул. Чапаева
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Администрация Петрозаводска планирует реконструировать ограждения тротуаров на ул. Чапаева, которая включена в план дорожного ремонта на 2020 год.
Об этом сообщили начальник Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев и депутат Петросовета Дмитрий Романов.
Они ответили на вопрос об "экспериментальных" ограждениях, которые были установлены на ул. Чапаева во время предыдущего ремонта в 2013 году. На некоторых участках они делят тротуары пополам, мешая зимой снегоуборочной технике.
Что собираются делать власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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