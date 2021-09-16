Власти раскрыли детали будущей реформы общественного транспорта в Петрозаводске

Троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, но новые машины начнут покупать только после начала комплексной реформы общественного транспорта в 2023 году.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

Одно из ключевых направлений реформы — сохранение троллейбусов. По словам Любарского, он принял такое решение, в том числе, после того, как посоветовался с бывшим заместителем мэра Петрозаводска по городскому хозяйству Аврамом Склярским, представителями транспортных профсоюзов, коллективом МУП «Городской транспорт» и российскими специалистами в области общественного транспорта.

«С кем бы из специалистов мы не вели диалог, их предварительный анализ говорил следующее: у вас есть возможность и есть необходимость сохранения троллейбусов как вида транспорта. Много разговоров было на эту тему, нужны троллейбусы или нет, специалисты говорят: троллейбусы нужны… Это укрепило меня во мнении, что в силу уже имеющейся контактной сети, дешевизны этого транспорта, экологичности мы все-таки должны сохранить троллейбус, в том числе, сугубо по прагматическим мотивам. Даже не говоря о том, что это является нашей визитной карточкой, нашей памятью, нашей историей и так далее. Сугубо прагматично если рассуждать, то он нам выгоден в большей степени, чем что-либо другое», — сказал Любарский.

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