Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Власти раскрыли детали будущей реформы общественного транспорта в Петрозаводске

Новости. Общество
09:54, 17 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, но новые машины начнут покупать только после начала комплексной реформы общественного транспорта в 2023 году.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

Одно из ключевых направлений реформы — сохранение троллейбусов. По словам Любарского, он принял такое решение, в том числе, после того, как посоветовался с бывшим заместителем мэра Петрозаводска по городскому хозяйству Аврамом Склярским, представителями транспортных профсоюзов, коллективом МУП «Городской транспорт» и российскими специалистами в области общественного транспорта.

«С кем бы из специалистов мы не вели диалог, их предварительный анализ говорил следующее: у вас есть возможность и есть необходимость сохранения троллейбусов как вида транспорта. Много разговоров было на эту тему, нужны троллейбусы или нет, специалисты говорят: троллейбусы нужны… Это укрепило меня во мнении, что в силу уже имеющейся контактной сети, дешевизны этого транспорта, экологичности мы все-таки должны сохранить троллейбус, в том числе, сугубо по прагматическим мотивам. Даже не говоря о том, что это является нашей визитной карточкой, нашей памятью, нашей историей и так далее. Сугубо прагматично если рассуждать, то он нам выгоден в большей степени, чем что-либо другое», — сказал Любарский.

Подробнее о транспортной реформе читайте в статье «Тяжело больного не отправят к косметологу».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-09-17 10:04:18
Убери скотовозные маршрутки из города, тогда и троллейбусное движение оживет!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»