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Власти России намерены исследовать поведение молодежи в Интернете

Новости. Общество
22:00, 13 Ноября 2020
фото: pixabay.com / janeb13
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Российские власти намерены в 2021-2022 годах провести исследования потребительских и поведенческих особенностей молодежи в отечественном сегменте Интернета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Текст документа опубликован на сайте кабмина.

"Проведение регулярных комплексных исследований потребительских и поведенческих особенностей молодежной аудитории в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения", - говорится в документе.

Срок реализации - 2021-2022 годы. Ответственные исполнители: Росмолодежь, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры, заинтересованные организации.

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