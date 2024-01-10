Власти России прокомментировали идею бесплатно раздавать продукты малоимущим

В Совете Федерации назвали идею с созданием «социальных полок» в магазинах правильной, но труднореализуемой.

Идея обязать ритейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, правильная, но труднореализуемая, лучше поощрять продавцов это делать, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому ритейлеров могут обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, сообщили ранее «Известия». В случае принятия законопроекта, бесплатный доступ к этим товарам смогут получить пенсионеры и социально незащищенные граждане.

«В целом идея-то, конечно, правильная, что лучше продукты отдать людям, которые не могут себе позволить, чем выкидывать. С точки зрения законов, труднореализуемая, больше похожа на популизм. Надо адекватно оценивать ситуацию и быть в повестке, понимать, как сегодня работают магазины, ритейлеры, сетевые магазины или магазины у индивидуального предпринимателя», — сказал Абрамов.

Он отметил, что невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо, добавив, что в России существуют принципы рыночной экономики и есть право собственности.

«Предприниматели ответят приблизительно таким образом: «Вы купите себе магазин, купите себе сеть магазинов, потом что-то там обязываете и что хотите, то и делайте. Поэтому здесь все в таком виде заставить невозможно с точки зрения закона», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий также добавил, что бесплатно отдавать какие-то товары — это право предпринимателя, так как это его собственность, пока что идея выглядит как популизм.

«Просто кто-то в воздух сказал, чтобы хайпануть. А теоретически нужно продумать, чтобы была какая-то система поощрений. …Можно учреждать награды от органов власти либо от общественных организаций, какой-то рейтинг, что это социально направленный магазин. Может быть, присваивать какое-то звание социально направленного магазина, который участвует в таких акциях, чтобы это поощрялось общественностью либо давало какую-то преференцию при налогах», — сказал законодатель.

Он также призвал ответственнее относиться к таким идеям, потому что кто-то может прочитать и поверить, что такое уже существует.

«Не нужно людей вводить в заблуждение. Нужно честно думать, какие есть методы воздействия, а не фантазировать», — заключил Абрамов.