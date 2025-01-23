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Названы наиболее подешевевшие в России в 2024 году продукты

Новости. Экономика
20:30, 23 Января 2025
фото: © Сергиенко Владимир Петрович «Очередь за овощами 10 сентября», 1976 год

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Больше всего в магазинах страны снизились цены на 2 продукта.

Наибольшие темпы снижения цен в крупных торговых сетях России в 2024 году показали гречневая крупа и куриные яйца, соответствующие данные приводятся в мониторинге аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров). Об этом сообщает ТАСС.

"Лидерами снижения цен в крупных торговых сетях в 2024 году (по сравнению с предыдущим годом - прим. ТАСС) стали гречневая крупа (минус 14,8%) и куриные яйца (минус 11,16%), также подешевели свинина (минус 2,3%), тушка бройлера (минус 2,1%) и баранина (минус 0,25%)", - говорится в сообщении ассоциации.

В декабре в магазинах крупных ретейлеров сильнее всего подешевели гречневая крупа, свинина и говядина. Так, минимальные цены на гречку в декабре по сравнению с ноябрем снизились на 3%, говядина подешевела на 1%, свинина - на 0,96%. Также подешевели рис (минус 0,45%), мороженая неразделанная рыба (минус 0,39%), пшеничный хлеб (минус 0,34%) и пшено (минус 0,33%).

Средняя наценка на продукты первой необходимости в 25 товарных категориях в крупных торговых сетях в декабре составила 4,8%. В целом за 2024 год средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" (категория самых доступных социально значимых товаров - прим. ТАСС) составила 5,7%.

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