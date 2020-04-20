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Власти запланировали продлить режим самоизоляции

Новости. Общество
07:55, 21 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими, пишет РБК.

Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. "Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о надеждах властей, "что к лету эта ситуация начнет спадать". "Дальше будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", — добавил он.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, которое состоялось 2 апреля, глава государства сообщил о том, что режим нерабочих недель продлится до 30 апреля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-04-21 10:14:29
Эксперты предрекли всплеск классовой ненависти
Ткачев
2020-04-21 10:42:01
Вася, В этом деле не надо быть экспертом. Все это было видно последние 10 лет. Сейчас это нарастает стремительным домкратом. Аплодирую, подбрасывая малахай!!!
Неравнодушный
2020-04-21 10:03:39
Лишь бы все были здоровы и счастливы.
Вася
2020-04-21 10:00:18
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?..
Алексей
2020-04-21 09:54:23
Наверно, хотят людей довести, что б было как в 17-м году, так это не за горами
Ткачев
2020-04-21 10:44:12
Алексей, Все смуты, перевороты, майданы и революции готовит власть, и только власть!
И да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Комментатор
2020-04-21 08:34:52
Как только снимется режим самоизоляции, так рост и пойдёт. Смысл его задерживать, если в больницах ситуацию не улучшать.
German
2020-04-21 09:45:46
Комментатор, В отрицательный рост и пойдёте , в едином порыве . .
Вася
2020-04-21 09:29:20
Комментатор, Будет рывок,прорыв,а потом скачок.
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