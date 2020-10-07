Власти ждут от бизнеса идей об использовании земельных участков после их продажи в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска подготовила к торгам два новых земельных участка и дала разъяснения, для каких видов бизнеса они предназначены.

Уведомление о планируемой продаже размещено на официальном сайте мэрии.

Один из участков расположен по улице Онежской флотилии, второй - в районе Лесного проспекта.

Администрация обратилась к потенциальным покупателям с предложением сообщить, какой вид разрешенного использования этих земельных участков они бы хотели увидеть в документации при проведении торгов.

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