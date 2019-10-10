Власти ждут роста турпотока в Карелию "в обмен" на налоговые льготы

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Правительство Карелии прогнозирует увеличение туристического потока в республику на 5% ежегодно благодаря снижению в 2 раза ставки налога для турбизнеса с 1 января 2020 года.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в налоговое законодательство - его принял сегодня в окончательном чтении парламент Карелии.
Согласно документу, снижена с 10 до 5% ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в туристической сфере.
Как это отразится на бюджете и развитии отрасли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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