890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Минэк объяснил, когда спадет ажиотажный спрос на сахар в Карелии
17.03.2022 06:40

Вместо «Макдоналдса» придет «Дядя Ваня» с похожим логотипом

Новости. Общество
00:02, 18 Марта 2022

Новости партнеров

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену «Макдоналдс».

Как сообщает Lenta.ru, соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.

Логотип состоит из кириллической буквы «В» на красном фоне. При этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.

Сейчас заявка проходит формальную экспертизу.

О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
11.03.2022, 12:47
Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
11.03.2022, 16:09
Транспортная реформа приведет к сокращению количества личных автомобилей в центре Петрозаводска

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»