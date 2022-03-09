Вместо «Макдоналдса» придет «Дядя Ваня» с похожим логотипом

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену «Макдоналдс».
Как сообщает Lenta.ru, соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.
Логотип состоит из кириллической буквы «В» на красном фоне. При этом часть буквы схожа с «золотыми арками» американской сети ресторанов быстрого питания, повернутыми на 90 градусов.
Сейчас заявка проходит формальную экспертизу.
О приостановке деятельности в России «Макдоналдс» объявил 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».
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