Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
Спортсменка Карелии показала лучшего зимнего мастера по ресницам
05.01.2024 09:35
Ориентировщик из Карелии завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях
05.01.2024 16:30

Вместо сладкого врач посоветовал выбрать сало

Новости. Общество
00:10, 06 Января 2024
фото: © Daria Yakovleva / istockphoto

Новости партнеров

Животные жиры обязательно каждый день должны присутствовать в организме.

Сало в современном обществе заработало репутацию очень вредного продукта: чистый жир, удар по сердцу, сосудам и прочим органам и системам. Но так ли это на самом деле? 

«Самый частый аргумент отказа от сала: „У меня высокий холестерин!“ — приводит „Доктор Питер“ слова акушера-гинеколога Екатерины Волковой. — Но доказано, что только 20-30% холестерина в организме зависит от питания, остальной — синтезируется в печени!» 

По словам врача, сало — это животный жир, который должен присутствовать в рационе. Допустимая суточная норма — 20-30 граммов в день. А в холода, когда энергетическая ценность питания выше, можно его даже съесть чуть больше.

Специалист назвала 5 полезных свойств сала: 

- Сало является источником насыщенных жиров. Они в свою очередь важны для строения половых гормонов. Кстати, есть в сале и ненасыщенные жиры — Омега-3. 

- Сало — источник жирорастворимых витаминов. Они накапливаются в жировой ткани. 

- Сало — источник энергии и сытости. В 1 грамме жира содержится в два раза больше энергии, чем в углеводах. 

- Сало — стимулятор функции желчного пузыря. А это профилактика нарушений оттока желчи. 

- Сало может заменить сладкое. По словам врача, если все время хочется съесть конфету, стоит добавить в рацион кусочек сала, если вы его, конечно, любите. Вкусный и полезный продукт — это однозначно повышение уровня гормона радости.

Позволить себе сало могут не все. Если есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ или гепатит, сало может вызвать обострение хронических заболеваний.

Ранее диетолог рассказала, что сало лучше всего есть с чесноком. В нем содержится селен, причем в хорошо усваиваемом виде. Чеснок, в свою очередь, тоже хороший источник селена и выступает отличным партнером салу, пишет «Доктор Питер».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2023, 11:19
Эксперты объяснили рекордное падение рубля
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
02.01.2024, 10:00
Опубликован суровый прогноз погоды в Петрозаводске на ближайшие трое суток

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.