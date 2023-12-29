Вместо сладкого врач посоветовал выбрать сало

Специалист назвала 5 полезных свойств сала:

- Сало является источником насыщенных жиров. Они в свою очередь важны для строения половых гормонов. Кстати, есть в сале и ненасыщенные жиры — Омега-3.

- Сало — источник жирорастворимых витаминов. Они накапливаются в жировой ткани.

- Сало — источник энергии и сытости. В 1 грамме жира содержится в два раза больше энергии, чем в углеводах.

- Сало — стимулятор функции желчного пузыря. А это профилактика нарушений оттока желчи.

- Сало может заменить сладкое. По словам врача, если все время хочется съесть конфету, стоит добавить в рацион кусочек сала, если вы его, конечно, любите. Вкусный и полезный продукт — это однозначно повышение уровня гормона радости.