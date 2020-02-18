Водитель из Карелии погиб после столкновения с грузовиком

Смертельное ДТП произошло 18 февраля в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
На автодороге "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" в 21.35 автомобиль Kia Ceed столкнулся с грузовиком Volvo в составе с полуприцепом.
В результате происшествия 29-летний водитель Kia (житель Сортавальского района) скончался на месте ДТП.
Водитель большегруза, 43-летний петрозаводчанин, получил травмы и был госпитализирован.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее смертельная авария произошла вечером 10 февраля на "Коле" в Пряжинском районе.
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