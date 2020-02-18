Водитель из Карелии погиб после столкновения с грузовиком

Смертельное ДТП произошло 18 февраля в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На автодороге "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" в 21.35 автомобиль Kia Ceed столкнулся с грузовиком Volvo в составе с полуприцепом.



В результате происшествия 29-летний водитель Kia (житель Сортавальского района) скончался на месте ДТП.



Водитель большегруза, 43-летний петрозаводчанин, получил травмы и был госпитализирован.





Автоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельная авария произошла вечером 10 февраля на "Коле" в Пряжинском районе.