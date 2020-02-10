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Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:19, 11 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла вечером 10 февраля на "Коле" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в 18.40 на 360 километре трассы "Кола" внедорожник въехал в сложившуюся на дороге фуру. В результате  ДТП погиб водитель внедорожника.

По уточненной информации, столкновение между встречными автомобилями Land Rover (под управлением 36-летнего водителя) и грузовиком Mercedes-Benz в составе с полуприцепом (под управлением 51-летнего жителя Московской области) произошло в 19.29 .

В результате ДТП погиб водитель Land Rover, а 32-летняя пассажирка с полученными ранениями госпитализирована.

Проводится проверка.

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