Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла вечером 10 февраля на "Коле" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в 18.40 на 360 километре трассы "Кола" внедорожник въехал в сложившуюся на дороге фуру. В результате ДТП погиб водитель внедорожника.

По уточненной информации, столкновение между встречными автомобилями Land Rover (под управлением 36-летнего водителя) и грузовиком Mercedes-Benz в составе с полуприцепом (под управлением 51-летнего жителя Московской области) произошло в 19.29 .



В результате ДТП погиб водитель Land Rover, а 32-летняя пассажирка с полученными ранениями госпитализирована.



Проводится проверка.