Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Пряжинском районе при столкновении фуры и внедорожника погиб один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня в 18.40 на 360 километре трассы "Кола" в Пряжинском районе внедорожник въехал в сложившуюся на дороге фуру. В результате на месте ДТП погиб водитель внедорожника. Его пассажирка пострадала.
Обстоятельства происшествия уточняются.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Очевидцы сообщают, что на трассе идет снег, на дороге гололедица.
Ранее в лобовом столкновении на трассе в Карелии пострадал один человек.
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