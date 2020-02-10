Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Пряжинском районе при столкновении фуры и внедорожника погиб один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 18.40 на 360 километре трассы "Кола" в Пряжинском районе внедорожник въехал в сложившуюся на дороге фуру. В результате на месте ДТП погиб водитель внедорожника. Его пассажирка пострадала.

Обстоятельства происшествия уточняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы сообщают, что на трассе идет снег, на дороге гололедица.

Ранее в лобовом столкновении на трассе в Карелии пострадал один человек.