Водозаборную колонку в поселке в Карелии установили только после вмешательства суда и прокуратуры

Прокуратура Карелии добилась от властей Кемского района Карелии, чтобы они установили водозаборную колонку в поселке Рабочеостровск.

По сообщению ведомства, еще в 2020 году по иску прокурора района суд обязал местные власти построить водопровод и установить колонку, но это решение не выполнялось. В сентябре 2021 года прокурор Карелии Дмитрий Харченков лично посетил поселок и распорядился выполнить решение суда.

Только после этого администрация района заключила контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации.

Осенью 2022 года был построен водопровод и установлена уличная водоразборная колонка.

«Надзорное сопровождение строительства водопровода осуществлялось прокуратурой Республики Карелия и прокуратурой Кемского района. В настоящее время принято решение о запуске водозаборной колонки, которая на данный момент работает в тестовом режиме», — говорится в сообщении прокуратуры.