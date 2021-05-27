Воинский переулок в Петрозаводске выглядит, как после бомбежки

Горожане просят нового мэра, хотя бы в этом году отремонтировать Воинский переулок.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото Воинского переулка.

«В ужасном состоянии, как после вражеской бомбёжки, уже более 5 лет находится дорожное покрытие переулка с гордым названием „Воинский“, что расположен в районе „Рыбка“ города Петрозаводска», — подписал фото его автор.



Судя по увиденному, переулок действительно находится в удручающем состоянии.

«И хотя длина всего этого переулка составляет чуть более 50 метров, годами администрация Петрозаводска не может изыскать средства на его ремонт! Может быть сейчас, когда в непосредственной близости к Воинскому переулку полным ходом идет ремонт дорожного покрытия муниципальной автодороги на улице Пограничной, администрация Петрозаводска сможет решить эту 50-метровую проблему?!» — спрашивает неравнодушный грожанин.