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Воинский переулок в Петрозаводске выглядит, как после бомбежки

Новости. От читателей
08:05, 28 Мая 2021
фото: фото читателя "Столицы на Онего"

Горожане просят нового мэра, хотя бы в этом году отремонтировать Воинский переулок.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото Воинского переулка.

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«В ужасном состоянии, как после вражеской бомбёжки, уже более 5 лет находится дорожное покрытие переулка с гордым названием „Воинский“, что расположен в районе „Рыбка“ города Петрозаводска», — подписал фото его автор.


Судя по увиденному, переулок действительно находится в удручающем состоянии.

«И хотя длина всего этого переулка составляет чуть более 50 метров, годами администрация Петрозаводска не может изыскать средства на его ремонт! Может быть сейчас, когда в непосредственной близости к Воинскому переулку полным ходом идет ремонт дорожного покрытия муниципальной автодороги на улице Пограничной, администрация Петрозаводска сможет решить эту 50-метровую проблему?!» — спрашивает неравнодушный грожанин.

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Комментарии

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наташка
2021-05-28 08:53:49
Очередной нытик с айфоном
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