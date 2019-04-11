Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете

Новости по теме
Загрузка...
Артистка призвала недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. "Бесценные советы" она раздавала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "Лайф".
"Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" — поделилась бывшая прима Большого театра.
Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а "не курить на завалинке бычок".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
07.04.2019, 11:00
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
Сегодня 12:45
Личное мнение
"Цифровизация" городского хозяйства не решает управленческих проблем.
Сегодня 12:40
02.04.2019 11:20
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии