Волочкова назвала россиян виновными в своей нищете

Артистка призвала недовольных работать, а "не курить на завалинке бычок". Другой вариант — уезжать из страны.

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. "Бесценные советы" она раздавала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "Лайф".

"Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" — поделилась бывшая прима Большого театра.

Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а "не курить на завалинке бычок".