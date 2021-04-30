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Володин хочет сохранить Пивненко в Госдуме

Новости. Политика
15:53, 01 Мая 2021
фото: © сайт Государственной Думы ФС РФ
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В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», но спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет ее «сохранить».

Действующий депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что в выборах участвовать не собиралась. Она объяснила «Столице на Онего», почему разговоры о ее участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились.

«Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко»», - рассказала политик.

Подробнее читайте в материале «В выборах участвовать не планировала».

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