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Волонтеры из Карелии отправятся на Кубок мира по биатлону

Новости. Спорт
13:45, 04 Февраля 2020
фото: © Getty Images
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Кубок мира по биатлону пройдет в марте этого года в Финляндии, сообщили в Минобразе Карелии.

С 13 по 16 февраля отобранной команде волонтеров из 22 человек предстоит пройти стажировку и помочь в организации межрегиональных соревнований по биатлону в Петрозаводске. Кроме того, добровольцев ждет обучение по основам волонтерской деятельности и этике, командной работе, а также профильное обучение.

Возраст волонтеров от 16 до 55 лет.

"Первый этапом отбора стало очное или скайп интервью на английском языке, для тех, кто владеет финским языком, проводилось дополнительное интервью на финском, –рассказывает куратор проекта Анна Бутор. – Критериями отбора волонтеров стали не только владение иностранными языками, но и умение решать реальные кейсы из опыта прошлых лет, волонтерский опыт. Хотя в нашей команде есть и новички, они смогли ответить на все поставленные вопросы о добровольчестве, показали свое понимание данной сферы деятельности и заинтересованность заниматься добровольчеством и на территории Республики Карелия".

Напомним, школа медиа-волонтеров прошла в Карелии.

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