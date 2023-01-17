Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Резкое повышение платы за отопление в Карелии объяснили похолоданием
18.01.2023 09:36

Волонтеры строят подвесной мост на лыжной трассе под Петрозаводском

Новости. Общество
08:00, 19 Января 2023
фото: Владимир Любарский/ВК

Новости партнеров

Самые стойкие любители лыжных прогулок из столицы Карелии вскоре смогут пройти по новой переправе ко второму фонтану.

О судьбе пешеходного мостика, ведущего ко второму фонтану, рассказал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«О том, что прежняя переправа пришла в негодность, стало известно осенью. Тогда же специалисты признали, что ремонт моста нецелесообразен – нужен новый. Однако мэрия Петрозаводска выделить деньги на эти цели не могла, поскольку место находится не на территории города, а на территории Прионежского района. В октябре на совещании с руководителями «Службы заказчика», «Дирекции спорта», управления по делам ГО и ЧС и Минприроды Карелии решили, что самый оптимальный вариант – подвесной мост, поскольку его не повредит ледоход», - пишет мэр города.

Новый мост, как и старую переправу, строят неравнодушные к судьбе трассы «Фонтаны» горожане на волонтерских началах. Они купили материалы в складчину и работают в свободное время.

«Усиленные несущие тросы уже натянуты, сейчас монтируется дощатое основание, а после – будут установлены лестницы и еще два троса, выполняющие функцию перил», - рассказал глава Петрозаводска, отметив, что самый существенный вклад в реализацию этого проекта внес директор «Службы заказчика» Андрей Ушаков.

Торопить волонтеров со сдачей моста Любарский не собирается, но думает, что до конца месяца работы будут завершены.

Мэр города предложил горожанам подумать над названием переправы, попросив оставлять свои варианты в комментариях к посту.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2023, 18:50
Пригожин привез в Карелию группу отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер» заключенных
12.01.2023, 14:39
Призывать 30-летних мужчин на службу могут начать уже этой весной
13.01.2023, 06:40
Войсковая часть в Карелии подала в суд на военнослужащего, досрочно уволенного из армии
18.01.2023, 00:10
Врач назвал 5 верных признаков того, что точно пора худеть
13.01.2023, 08:33
В страшной аварии в Карелии погибла известная российская спортсменка
14.01.2023, 13:19
Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу

Аналитика

18.01.2023 10:15
Капитал
Тунеядцам — бой?
В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые злоупотребляют статусом безработного для получения различных льгот.
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Вся аналитика

Чтиво

17.01.2023 09:40
Личное мнение
Попала
Как жительница аварийного дома №16 по улице Державина в Петрозаводске ходила к чиновникам городской мэрии правду искать.
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
11.01.2023 16:21
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.