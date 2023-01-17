Волонтеры строят подвесной мост на лыжной трассе под Петрозаводском

Самые стойкие любители лыжных прогулок из столицы Карелии вскоре смогут пройти по новой переправе ко второму фонтану.

О судьбе пешеходного мостика, ведущего ко второму фонтану, рассказал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«О том, что прежняя переправа пришла в негодность, стало известно осенью. Тогда же специалисты признали, что ремонт моста нецелесообразен – нужен новый. Однако мэрия Петрозаводска выделить деньги на эти цели не могла, поскольку место находится не на территории города, а на территории Прионежского района. В октябре на совещании с руководителями «Службы заказчика», «Дирекции спорта», управления по делам ГО и ЧС и Минприроды Карелии решили, что самый оптимальный вариант – подвесной мост, поскольку его не повредит ледоход», - пишет мэр города.

Новый мост, как и старую переправу, строят неравнодушные к судьбе трассы «Фонтаны» горожане на волонтерских началах. Они купили материалы в складчину и работают в свободное время.

«Усиленные несущие тросы уже натянуты, сейчас монтируется дощатое основание, а после – будут установлены лестницы и еще два троса, выполняющие функцию перил», - рассказал глава Петрозаводска, отметив, что самый существенный вклад в реализацию этого проекта внес директор «Службы заказчика» Андрей Ушаков.

Торопить волонтеров со сдачей моста Любарский не собирается, но думает, что до конца месяца работы будут завершены.

Мэр города предложил горожанам подумать над названием переправы, попросив оставлять свои варианты в комментариях к посту.