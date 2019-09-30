10:40, 30 Сентября 2019
Вопрос о сроках подключения отопления в Карелии не волнует лишь 2% участников опроса
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Более двух тысяч участников опроса ответили на вопрос, нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков.
На вопрос, нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков, ответили 2422 человека, большинство из которых – 2159 (89%) считают, что людям стоит дать тепло, а не ждать, когда все заболеют.
Меньшая часть респондентов – 193 участника (7%) склоняется к тому, что все нужно делать согласно закону, и отопление тоже следует включать по нормативам.
И лишь 69 человек (2%) из 2422 вопросы о сроках включения отопления не волнуют, так как у них жилье отапливается автономно.
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