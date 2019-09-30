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Новости. Общество
10:40, 30 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Вопрос о сроках подключения отопления в Карелии не волнует лишь 2% участников опроса

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Более двух тысяч участников опроса ответили на вопрос, нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков.

На вопрос, нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков, ответили 2422 человека, большинство из которых – 2159 (89%) считают, что людям стоит дать тепло, а не ждать, когда все заболеют.

Меньшая часть респондентов – 193 участника (7%) склоняется к тому, что все нужно делать согласно закону, и отопление тоже следует включать по нормативам.

И лишь 69 человек (2%) из 2422 вопросы о сроках включения отопления не волнуют, так как у них жилье отапливается автономно.

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Комментарии

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тетка
2019-09-30 11:24:26
Такой всплеск простудных заболеваний - для властей благо со всех сторон.
zanoza
2019-09-30 11:15:24
Если бы от этого опроса в мозгах власти что-то перевернулось. Они живут по своим антинародным законам.
однозначно
2019-09-30 11:02:35
Сам опрос был составлен весьма некорректно. Получается, что всего два процента зажиточных людей, а остальные нищеброды ? Вовсе не так. Большинство пенсов живут на дачах и топят печки до наступления отопительного сезона. Это примерно 30 процентов населения. Около 25 процентов людишек составляют категорию лишь бы против. Сложная ситуация. Только политолог Реут разберется.
кир
2019-09-30 10:48:15
Барин, не знаем мы, когда включать отопление и не хотим вашего опроса.
тетка
2019-09-30 11:02:21
кир, говорите только за себя.
кир
2019-09-30 11:15:07
тетка, от имени понимающего меня, а не туповатого слоя людей.
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