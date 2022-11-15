Вороны напали на крысу в Петрозаводске, она бросилась в контратаку (ВИДЕО)

Стая ворон набросилась на крысу посреди бела дня в Петрозаводске.

Видеозапись схватки опубликовал Телеграм-канал «Петрозаводск I Карелия I Горячие новости».

Несколько ворон спустились на заснеженную улицу и стали клевать оказавшуюся там крысу. Она в ответ напала на одну из ворон, но потом бросилась наутек.

Паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» отреагировал на это видео.

«Видимо, даже вороны уже не выдерживают наглости от крыс. Когда же власти Петрозаводска решат этот вопрос?», — говорится в подписи под видео.