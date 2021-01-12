Восхищавшегося Карелией блогера задержали в Африке

Илья Варламов арестован вместе с несколькими туристами из России.

Популярный российский блогер Илья Варламов задержан в городе Капоэта в Южном Судане. Как сообщил сам блогер, он прибыл в Африку вместе с женой и еще несколькими россиянами в качестве туриста.

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – рассказал Варламов на своем сайте.

Позднее россиянам объявили об их аресте.



Напомним, в прошлом году Илья Варламов побывал в Карелии в рамках пресс-тура, организованного республиканскими властями. Популярный блогер остался впечатлен увиденным и с восхищением рассказал в Интернете о карельских красотах.