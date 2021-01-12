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Восхищавшегося Карелией блогера задержали в Африке

Новости. Происшествия
14:24, 13 Января 2021
фото: © vk.com/ilyavarlamov
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Илья Варламов арестован вместе с несколькими туристами из России.

Популярный российский блогер Илья Варламов задержан в городе Капоэта в Южном Судане. Как сообщил сам блогер, он прибыл в Африку вместе с женой и еще несколькими россиянами в качестве туриста.  

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны",  – рассказал Варламов на своем сайте.

Позднее россиянам объявили об их аресте.  

Напомним, в прошлом году Илья Варламов побывал в Карелии в рамках пресс-тура, организованного республиканскими властями. Популярный блогер остался впечатлен увиденным и с восхищением рассказал в Интернете о карельских красотах.

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Комментарии

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stranger
2021-01-13 16:32:31
Считается многими аналитиками, что лучшая разведка принадлежит Ватикану. Пилигримы, а теперь "блохеры" с аппаратурой собирают всевозможные данные под видом будущей рекламы и отчёта о путешествиях.
Андрей Дубенский
2021-01-13 16:04:17
Молодцы папуасы, ловлю шпионов наладили. А то шляются всякие...
Бритва
2021-01-13 15:25:41
клоун
театральный критик
2021-01-13 15:05:48
Обрили уже ?
zanoza
2021-01-13 15:03:23
В Африку с дроном ? :)
Бумеранг
2021-01-13 14:56:20
Кто то из " карелов" накапал, повидемому, гонораром не поделился полученым в Карелии.
Горожанин
2021-01-13 14:33:32
Дрон у него небось не игрушечный и не зарегистрирован. Надо было еще в Карелии отобрать :)
dimchik19725
2021-01-13 14:30:44
Тем не менее его первый приезд в Карелию его не впечатлил.. А вот когда денежку правительственную заплатили - совсем другой взгляд на Карелию явился.. Блогер хренов!
елпидифор
2021-01-13 14:27:42
А кого он, кроме некоторых подвизающихся вокруг него наших журналюг, восхищал? Дилетант чистой воды.
Гость
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