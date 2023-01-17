Воспитатель-лыжница из детсада Петрозаводска, собрала всю коллекцию шапочек с гонок «Лыжня России»

Воспитатель детского сада №112 Любовь Воробьева побывала на всех 16-ти гонках «Лыжни России» и собрала коллекцию шапочек с символикой акции.

В паблике Центра спортивной подготовки опубликована интересная история о воспитателе детского сада №112 на Древлянке Любови Александровны Воробьевой, которая побывала на всех 16-ти гонках «Лыжни России» и собрала коллекцию шапочек с символикой акции и номеров, с которыми она выходила на старт.

«Особенно мне запомнилась самая первая «Лыжня России», на которую в 2007 году я пришла вместе с подругами. «Ника плюс» взяла у нас интервью, и потом нас показали на телевидении. Тут уже душа закипела…, и ни одного прогула «Лыжни России» с тех у меня не было!».

Как рассказала Любовь Александровна, на следующий, 2008-й год, на старт вышла уже команда ее дошкольного учреждения.

«Мы провели агитацию, и с тех пор коллектив нашего детского сада № 112 «Лесная сказка» тоже каждый год дружно ходит на «Лыжню России».

Еще Любови Александровне запомнилась «Лыжня России» 2022 года, потому что она праздновала 70-летие, и в свой юбилейный год опять попала в сюжет на телевидении.

«Это меня всегда заряжает, бодрит, поэтому я стараюсь ежегодно участвовать», - говорит Любовь Александровна.

У Любови Александровны есть своя традиция. Выходя на старт массовой гонки, она надевает сначала шапку предыдущего года, а поверх нее – новую, года текущего.

«11 февраля так и сделаю. Поверх шапки 2022 года надену год 2023-й! И тепло, и хорошо!».

Любовь Александровна Воробьева – педагог с большим стажем, проработала в дошкольных учреждениях 51 год. Сейчас в ее группе – малыши от 1 года до 2 лет. В молодости была лыжницей и членом сборной команды Поросозерского леспромхоза, где она жила и работала воспитателем после окончания педучилища.

«Я была в сборной школы, потом в сборной педучилища. Лыжи – это мое увлечение с детства», - рассказывает Любовь Александровна.

Сейчас Любовь Александровна с лыжами тоже не расстается.

«У нас есть своя лыжня, как мы ее называем, - лыжня пенсионеров. Она проходит за бассейном «Онего». Ну и на «Фонтаны» с подругами обязательно раз в год ходим, отмечаемся».

«11 февраля приходите на «Лыжню России»! Встретимся там!».