Подписаться
Новости. Общество
14:08, 14 Ноября 2019
фото: pixabay

Восстановление Соловецкого монастыря обошлось в 2 млрд рублей

Загрузка...

За последние годы на восстановление Соловецкого монастыря было потрачено более 2 миллиардов рублей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время панельной сессии Петербургского культурного форума.

Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации", пишет РИА Новости.

Ранее в Минкультуры сообщали, что комплекс основных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.

"В последние годы идет громадная работа по восстановлению этой святыни земли русской... За последние годы больше 2 миллиардов рублей потрачено на восстановление монастыря, восстановлено до 20 объектов. Работы продолжаются, к 2024 году будут закончены целиком стены монастыря, которые сложены из камней, некоторым из которых более тысячи лет", - сказал Мединский.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.

В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-14 14:21:07
Попав всё, людям фиг.
Devil
2019-11-14 14:15:47
А сколько украдено Мединский умолчал , об этом скажут следователи .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

Сегодня 11:08
Капитал
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 1
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 3
13.11.2019 13:38
И смех и грех 6
13.11.2019 09:01
"Чтобы общество знало, где болит" 14
11.11.2019 14:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»