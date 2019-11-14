Восстановление Соловецкого монастыря обошлось в 2 млрд рублей

За последние годы на восстановление Соловецкого монастыря было потрачено более 2 миллиардов рублей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время панельной сессии Петербургского культурного форума.

Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации", пишет РИА Новости.

Ранее в Минкультуры сообщали, что комплекс основных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.

"В последние годы идет громадная работа по восстановлению этой святыни земли русской... За последние годы больше 2 миллиардов рублей потрачено на восстановление монастыря, восстановлено до 20 объектов. Работы продолжаются, к 2024 году будут закончены целиком стены монастыря, которые сложены из камней, некоторым из которых более тысячи лет", - сказал Мединский.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.

В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.