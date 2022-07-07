Возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании денег в заповеднике в Карелии

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело по признакам нецелевого расходования бюджетных средств в заповеднике «Костомушский».

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, в период 2017 года администрацией ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский» допущено нецелевое расходование федеральных бюджетных средств на сумму более двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено п. «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В администрации заповедника это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.

«Для себя мы видим одно объяснение этого факта — попытка оказать давление на директора заповедника Сергея Тархова. Дирекция заповедника в течение полутора лет находится под пристальным вниманием Службы в городе Костомукша Погрануправления ФСБ России. Это проявляется в регулярных запросах разнообразных документов, подключению к проверкам прокуратуры и Следственного комитета. В общем, делается всё, чтобы создать невыносимую обстановку и побудить директора сложить полномочия», — заявили в администрации.

Подробнее об этом читайте в статье «Заповедные деньги довели до уголовного дела».