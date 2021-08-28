Реклама
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам в Петрозаводске – найти легко
27.08.2021 17:03
Жители Лоухского района принимают важные решения для сохранения своей уникальной истории (ВИДЕО)
27.08.2021 13:50
Жители Кемского района принимают решения, которые помогут сделать его комфортным (ВИДЕО)
27.08.2021 09:35

Возбуждено уголовное дело против подозреваемого в вербовке жителей Карелии в организацию террористов

Новости. Общество
09:51, 30 Августа 2021
фото: © kazanpress.ru

Новости партнеров

УФСБ России по Республике Карелия во взаимодействии с УФСБ России по Свердловской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении координатора международной террористической организации.

Как сообщили в пресс-службе карельского УФСБ, речь идет об организации «Хайят Тахрир аш-Шам», признанной в Российской Федерации террористической  и запрещенной решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года.

«В ходе работы по делу получены данные о том, что указанное лицо проводило идеолого-вербовочную обработку в отношении жителей Республики Карелия и иных регионов РФ посредством сети Интернет, а именно социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram», — говорится в сообщении.

По версии УФСБ, подозреваемый убеждал вербуемых выехать с территории России в Сирию для участия в боевых действиях в составе «Хайят Тахрир аш-Шам» и перечислять деньги на нужды этой организации.

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован с территории Свердловской области  в г. Петрозаводск для проведения дальнейших ОРМ и следственных действий», — сообщили в УФСБ по Карелии.

Согласно УК РФ, подозреваемому грозит наказание в виде пожизенного лишения свободы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митрофан
2021-08-30 10:19:58
Шо то не верится в это совсем ?
Успешный
2021-08-30 09:55:23
Навальнята трепещите
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
23.08.2021, 11:00
В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер (СРОЧНО)
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Чтиво

Сегодня 09:00
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Исконно русский продукт с карельской «изюминкой»
27.08.2021 11:34
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
23.08.2021 14:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»