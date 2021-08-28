Возбуждено уголовное дело против подозреваемого в вербовке жителей Карелии в организацию террористов

УФСБ России по Республике Карелия во взаимодействии с УФСБ России по Свердловской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении координатора международной террористической организации.

Как сообщили в пресс-службе карельского УФСБ, речь идет об организации «Хайят Тахрир аш-Шам», признанной в Российской Федерации террористической и запрещенной решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года.

«В ходе работы по делу получены данные о том, что указанное лицо проводило идеолого-вербовочную обработку в отношении жителей Республики Карелия и иных регионов РФ посредством сети Интернет, а именно социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram», — говорится в сообщении.

По версии УФСБ, подозреваемый убеждал вербуемых выехать с территории России в Сирию для участия в боевых действиях в составе «Хайят Тахрир аш-Шам» и перечислять деньги на нужды этой организации.

«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован с территории Свердловской области в г. Петрозаводск для проведения дальнейших ОРМ и следственных действий», — сообщили в УФСБ по Карелии.

Согласно УК РФ, подозреваемому грозит наказание в виде пожизенного лишения свободы.