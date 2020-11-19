Возле ЖК "Курс" появилась новая спортплощадка с безопасным покрытием и тренажерами для всей семьи

Компания "Баренц групп" оборудовала спортплощадку с тренажерами для комплексных занятий спортом возле жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса в Петрозаводске.

Как сообщили в компании "Баренц Групп", площадка предназначена для комплексных занятий спортом для всей семьи.

Здесь установлены тренажеры, баскетбольные кольца, ворота – можно играть в футбол, баскетбол и другие игровые виды спорта.

Спортплощадка имеет специальное резиновое покрытие, что делает ее удобной и безопасной.

Напомним, что ЖК "Курс" расположен на первой береговой линии Онежского озера на набережной Варкауса.

Первый этап жилого комплекса уже построен, в нем живут люди. Еще один дом сдали в эксплуатацию летом, следующий этап завершится в декабре 2020 года. Ну а новый дом начали строить здесь в июне.

Вокруг домов благоустроен парк – здесь посадили новые деревья, установили скамейки, провели освещение. Рядом с домами есть детские площадки.

Ну а в квартирах с панорамными окнами жильцы ЖК "Курс" могут встречать рассвет и провожать закат над Онежским озером каждый день, не выходя из дома.

Жилой комплекс премиум-класса "Курс" – это гордость компании "Баренц Групп". В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, – есть в этих зданиях. Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-771. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.