Возлюбленной ведущего "Русского лото" после гибели жены стала студентка

Бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов признался, что после гибели жены завел роман с собственной студенткой. Он заметил девушку еще при ее поступлении.

"Мы десять лет были вместе с замечательной девушкой и актрисой, моей ученицей Аней Марковой (сейчас она носит фамилию Скварник). Я не смог бы полюбить неталантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова, я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло", – рассказал Борисов.

Телеведущий принял возлюбленную на работу помощницей в шоу "Русское лото". Но она там была недолго, пишет Cosmopolitan.

Артистическую карьеру девушка сделала только из-за таланта.

"Чем я ей, кроме знаний, мог помочь? Да, я с ней работал, потому что она даровита. Просто как жену я бы не стал ее продвигать", – утверждает Борисов.