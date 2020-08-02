Возобновилась льготная программа сельской ипотеки в Сбербанке

Сбербанк вновь стал принимать заявки по льготной программе ипотеки на приобретение жилья в сельской местности с минимальной ставкой 2,7% годовых.
Об этом ообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека". Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса "Электронная регистрация" — снижается до 2,7% годовых", — сказано в сообщении.
Об условиях кредитования по этой программе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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