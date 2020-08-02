Возобновилась льготная программа сельской ипотеки в Сбербанке

"Сбербанк возобновил прием заявок по программе "Сельская ипотека". Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса "Электронная регистрация" — снижается до 2,7% годовых", — сказано в сообщении.

Об условиях кредитования по этой программе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".