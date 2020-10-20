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Впервые после начала эпидемии в Карелии торговля достигла прошлогодних показателей

Новости. Экономика
09:32, 21 Октября 2020
фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Сокращение оборота розничной торговли в Карелии, наблюдавшееся после начала пандемии коронавируса, впервые сменилось ростом по итогам 9 месяцев.

Это следует из данных Карелиястата.

За январь-сентябрь 2020 года оборот отрасли вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее этот показатель был отрицательным. В частности, по итогам полугодия оборот розничной торговли сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Карелиястат провел в третьем квартале выборочное обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле и выяснил, что среди руководителей организаций резко выросло число "оптимистов".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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