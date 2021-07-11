Впервые в Карелии появился кемпинг для «домов на колесах»

Первый в Карелии кемпер – специально обустроенная площадка для «домов на колесах» - появился на трассе «Сортавала».

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Пафенчиков.

Кемпер построен в поселке Рауталахти Сортавальского района.

«Сегодня все большую популярность приобретают путешествия на кемперах, так называемых „домах на колёсах“. Это действительно удобный, комфортный, особенно для семейных путешествий, вид отдыха. Уверен, Карелия для такого отдыха одно из лучших мест… Надеюсь, наши предприниматели подхватят этот опыт, а мы готовы им в этом оказать максимальную поддержку», — написал глава республики.

Какая инфраструктура построена в кемпере, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».