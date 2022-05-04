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Впервые за 10 лет в России перестало снижаться потребление алкоголя

Новости. Общество
18:00, 12 Мая 2022
фото: shutter_tonko / shutterstock

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За последние десять лет динамика снижения количества потребляемого алкоголя в России приостановилась, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как цитирует «Коммерсантъ» слова главы Минздрава России Михаила Мурашко, употребление алкоголя все еще является серьезной проблемой для нашей страны.

По словам министра, снижение потребления алкоголя прекратилось.
В ходе выступления на форуме «Здоровье нации» министр сказал, что алкоголь — «это бич, который мы должны преодолеть». По словам господина Мурашко, алкоголь является триггером, который может усугубить течение заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

«Да, мы достигли определенных успехов, за последние десять лет количество потребляемого алкоголя сократилось более чем на 40%, но в последний год, к сожалению, динамика приостановилась», — сообщил он.

Глава Минздрава отметил, что курение тоже является важной проблемой, но в России фиксируется тенденция «осознания вреда табакокурения». «Практически количество курильщиков в 2021 году сократилось больше чем на 6%», — рассказал министр, добавив, что динамика снижения курильщиков сохраняется и в 2022 году.

По данным врачей, Россия относится к регионам с очень высоким риском сердечно-сосудистой смертности, на что влияет, в том числе, чрезмерное потребление алкоголя. В 2021 году в России на 30–60% вырос спрос на крепкий алкоголь в больших бутылках (1 л), а доля такого формата в категории виски, рома и ликеров превышает 10%.

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