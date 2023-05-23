Врач назвал первый признак шизофрении

Психиатр рассказал о симптоме, который должен насторожить человека.

Одним из симптомов, свидетельствующих о развитии шизофрении, считается внезапное изменение поведения, например, резкие перепады настроения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

Медведев предупредил, что часто дебют шизофрении приходится на возраст 15-18 лет и обычно проходит незамеченным, поскольку первые симптомы списываются на «переходный возраст». Поводом насторожиться должны стать резкие изменения в поведении человека: вчерашний «душа компании» может внезапно стать замкнутым домоседом, избегать общения и перестать идти на контакт с друзьями.

Один из типичных сценариев при шизофрении: человеку кажется, что некие недоброжелатели за ним следят, подслушивают, применяют методы дистанционного воздействия, угрожают жизни. Если вы вдруг отметили подобное поведение у кого-то из близких, запишитесь с ним на прием к психиатру

Медведев подчеркнул, что каждому пятому пациенту с шизофренией вовремя назначенная медикаментозная терапия позволяет достичь долгой, иногда пожизненной, ремиссии. По его словам, психиатрия за последние несколько десятилетий сделала огромный шаг вперед и ориентирована на то, чтобы человек с психиатрическим диагнозом мог нормально существовать в привычном для него обществе.

Как отметил Медведев, цифры заболеваемости шизофренией, как правило, в мире составляют 0,5-1,5 процента от общего числа населения. Считается, что один процент — это средняя цифра, причем она примерно одинакова во всех странах. Более того, она стабильна на протяжении последних нескольких десятков лет.

Каждый пятый житель России имеет в своем окружении людей с шизофренией (по даннным ВЦИОМ и «Гедеон Рихтер»).

Назвать более точную цифру распространенности шизофрении как в России, так и в мире, затруднительно из-за того, что не все люди, испытывающие проблемы с ментальным здоровьем, обращаются за помощью к психиатрам, заключил Медведев.