Врач предупредила о неочевидной опасности кофе на завтрак

Нутрициолог объяснила, как привычка завтракать чашкой кофе отражается на здоровье.

Завтрак по калорийности может составлять до 50% суточного рациона, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская. Она предупредила о неприятных последствиях употребления по утрам кофе вместо еды.

Работа, учеба или какие-то другие дела могут стать причиной нехватки времени для приготовления полноценного завтрака. Многие люди по утрам просто выпивают чашку кофе и спешат выйти из-за стола. Однако организм в таких условиях не живет, а выживает, считает врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

«В современном обществе достаточно модно завтракать чашкой кофе. Ко мне пациенты приходят и говорят, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода. Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах. Если часто так завтракать, то постепенно резервы организма истощатся», — отметила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к развитию метаболического синдрома, продолжила диетолог.

«Как правило, при таком поведении сначала страдает белковый обмен, а потом нарушается и жировой обмен. В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин — не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого — регулярный пропуск завтрака», — сказала Татьяна Жаровская.

По ее словам, по калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона.

«Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, — это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона (суточный калораж индивидуален, его можно узнать у врача, — ред.). В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день», — уточнила Татьяна Жаровская.